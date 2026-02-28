Gorillaz（ゴリラズ）の9作目となるスタジオ・アルバム『The Mountain』の冒頭で最初に響く声は、デニス・ホッパーのものだ。軽やかに高揚するインド楽器の奔流を背景に、彼は静かに語りかける。注意深いリスナーなら、その声が2005年の傑作『Demon Days』制作時のアウトテイクであることに気づくだろう。「”死”というテーマについて語るなら、死者たちに手伝ってもらう必要があると思ったんだ」とデーモン・アルバーンは語る。