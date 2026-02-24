【モデルプレス＝2026/02/24】Prime Videoには、Number_iの足跡を辿る貴重な映像が数多くラインナップされている。平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人が放つ眩いばかりの「圧倒的カリスマ性」と、世界を見据えたパフォーマンスの振り幅。今回は、彼らの魂が共鳴し合う瞬間に没入できる5作品をナビゲートする。【写真】平野紫耀らNumber_i、ステージ傾くツアーでの衝撃演出◆「to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜 SPECIAL EDITION」