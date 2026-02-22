多種多様な活動も！愛犬家の芸能人 坂上忍さん 愛犬家の芸能人と聞いて多くの人が一番に思い浮かべるのは、やはり坂上忍さんでしょう。保護犬をはじめとする多くの犬を愛情いっぱいに育てている姿にはとても好感が持てます。 そんな坂上さんですが、実は20代の頃、多忙な中で飼い始めた愛犬の世話をしきることができず知人に譲渡するという形で飼育放棄してしまった過去があるそう。その反省が今の活動にもつながっていると言