2月17日に放送された『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）。ゲストとして出演したSixTONES・ジェシー（29）に対して明石家さんま（70）が投げかけた一言がファンを騒然とさせている。この日の番組のテーマは“一流ミュージシャンの私生活”。番組中盤、さんまはジェシーに次のように投げかけたのだ。「ジェシーなんかこれから結婚やろうけども」そして、「何人ぐらい子供産んで、将来職業何やってほしいとか」とも続けていた。‘