「2月20日」。今日は何の日でしょう？答えは「アレルギーの日」！です。1966（昭和41）年2月20日、アメリカで開催されたアレルギー学会において、日本の免疫学者石坂公成氏（1925〜2018年）と妻で同じく免疫学者の石坂照子氏（1926〜2019年）が、アレルギーの原因となる抗体の一種「免疫グロブリンE（IgE）」の発見を発表したことに由来しています。日本人の国民病と言われる花粉症はアレルギーの代表！今年もやってきちゃってます