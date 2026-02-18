まだ決着はついていない。だが、あまりにも険しい道のりとなった。イタリアの超名門ユベントスは２月17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）のプレーオフ第１レグで、トルコ王者のガラタサライに敵地で２−５と衝撃的な惨敗を喫した。来週の第２レグでベスト16に進出するのは、容易なことではないだろう。先制を許したユーベだが、直後に試合を振り出しに戻すと、32分には逆転。リードを手にしてハーフタイムに突入する。