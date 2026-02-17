会場を歩いていて、何度も思った。「まさお、いい人すぎるだろ」って。誰かの人生を眺めているはずなのに、気づくと自分のことを考えてしまう体験型展示「いい人すぎるよ展2026＆微わかる展」に行ってきた。笑いながら見ていたはずが、途中でふっと足が止まり、少しだけ胸の奥が熱くなる。そんな瞬間が、会場のあちこちに用意されていた。【写真】まさおは、子どものころからいい人パネル■「いい人すぎるよ展」ってどんな展示？「