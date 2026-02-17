史上最も「泣ける？」新作と噂の体験型展示「いい人すぎるよ展2026＆微わかる展」に行ってきた
会場を歩いていて、何度も思った。「まさお、いい人すぎるだろ」って。誰かの人生を眺めているはずなのに、気づくと自分のことを考えてしまう体験型展示「いい人すぎるよ展2026＆微わかる展」に行ってきた。笑いながら見ていたはずが、途中でふっと足が止まり、少しだけ胸の奥が熱くなる。そんな瞬間が、会場のあちこちに用意されていた。
【写真】まさおは、子どものころからいい人パネル
■「いい人すぎるよ展」ってどんな展示？
「いい人すぎるよ展」は、日常のなかでつい見過ごされがちな、ささやかな優しさに目を向ける体験型展示として2023年にスタートしたシリーズ。誰かのために取った行動や、空気を読んで選んだ一歩。大きな出来事ではないけれど、「あ、こういう人いるよね」と思わず頷いてしまう瞬間が、展示の中にそっと置かれている。
この展示を手がけているのは、クリエイティブディレクターの明円卓さんが率いる体験クリエイティブチーム「entaku(えんたく)」。日常のなかに転がっている感情や違和感を拾い上げて、気づけば誰かと話したくなる形に仕上げてきたチームだ。これまで同シリーズは計5回開催され、累計来場者数は90万人超え。基本となるのは「写真(イラスト)＋ひとこと」というシンプルな構成で、身近な「いい人」のエピソードを軽やかに差し出してきた。
また、entakuは「そういうことじゃないんだよ展」や、友達がやっているような距離感のカフェ、名前に思わず引っかかるJANAIシリーズなど、ジャンルの違う体験型企画も数多く手がけている。どれも共通しているのは、日常の些細な感情をすくい上げて、楽しめる形に変えているところだ。
今回の2026年版は、そんなこれまでの積み重ねの先に生まれた展示。「まさお」という1人の人生を軸に据えることで、共感の仕方はそのままに、物語としての厚みが加わっている。
■まさおのいい人すぎる人生に、誰もがほっこり「いい人すぎるよ展2026」
「いい人すぎるよ展2026」の中心にいるのは、架空の人物まさお。幼少期から学生時代、社会人、そしておじいちゃんになるまで。その一生が、一つの展示空間のなかで静かにつながっていく。白いカーテンをひらりとめくって中に入ると、空間は1部屋だけ。ギャラリーさながらに、まさおの「いい人すぎる」人生が、誕生から老後までストーリー仕立てでパネル展示されている。1人で訪れれば、ページをめくるように、まさおの人生をじっくり追いかける時間になる。一方で、誰かと一緒なら、「まさお、めっちゃいい人すぎる」と言いながら、気になったところで足を止めては感想で盛り上がる。見方が決められていないからこそ、その日の気分や一緒に来た相手によって、展示の受け取り方も変わっていく。
はじまりは、まだ言葉も十分に話せないころのまさお。本人にとっては特別な意識があるわけではなく、ただ自然に動いているだけ。それでも、その様子は周囲から見ると、母親や身近な人を思っての行動に映っている。少し歩くごとに、学生時代、社会人へと時間が進み、友人や家族、職場の人たちとの関わり方も変わっていくが、結果として誰かを支える行動につながっている点は変わらない。一方で、その積み重ねが評価として描かれる場面はほとんどない。
壁沿いを進むにつれて、「いい人でいること」は、特別な決意というより、日々のなかで自然と重なっていくものだと伝わってくる。気遣いはさりげなく、目立つものではないけれど、その一つひとつが、まわりの空気を少しずつ整えている。まさおは、そうした行動を意識せずに積み重ねていく。結婚して子どもが生まれても、年を重ねても、その流れは変わらない。イラストと短い言葉で構成されたパネルは、説明しすぎない。その分、「まさお、なんていいヤツなんだ」と思ったり、「あ、こんな人いる」と頷いたり、「今度、自分もやってみようかな」と気持ちが動いたりする。見る側の反応が、そのまま展示の一部になっていく。
部屋をぐるっと一周し、気づけば出発点の近くまで戻ってくる。物語の終盤で待っているのが、撮影禁止となるパネルだ。そこで描かれる、まさおの人生の締めくくりは、会場でしか出合えないもの。言葉は多くないのに、ひと通り見終えたあとも、しばらく足が止まる人が多い。最初から最後まで見て、もう一度ここに戻ってきたとき、まさおの人生が一つにつながったように感じられる。
■つい「そうそう」と反応してしまう「微わかる展」
同時開催の「微わかる展」は、「いい人すぎるよ展2026」と同じチケットで楽しめる完全新作の展示。いい人すぎるよ展でまさおの人生を追ったあと、少し視点を変えて、自分自身の感覚に目を向ける時間が用意されている。
ここに並んでいるのは、「わかる」と言い切るほどでもないし、「わからない」と切り捨てるほどでもない、なんとも言えない感情。誰にも言わなかったような、小さな小さな心の声が、言葉やイラストになって並んでいる。共感できるものもあれば、「それは全然わからない」と首をかしげたくなるものも混ざっていて、その揺れ幅ごと楽しめる構成だ。
このエリアには決まった順路がなく、気になる展示から自由に見て回るスタイル。壁一面に並ぶ「写真(イラスト)＋ひとこと」を眺めながら、「え？そういえば、そうかも」「なんか、わかるわ〜」と、自分の感覚を確かめるように歩いていく。新しい充電器の規格が、ようやく浸透したと思ったら、また別のものが出てくるあの感じ。ウーロン茶なのに、見た目や泡立ちがちょっとお酒っぽく見える瞬間。大げさではないのに、なぜか引っかかる感覚が次々と現れる。
会場のあちこちに、参加型のコーナーも用意されている。一つは、「微わかる」「微わからない」と書かれた郵便受けにボールを入れて投票する投票所。同じ展示でも、人によって判断が分かれ、その結果がその場で見えるのがおもしろい。自分の感覚が多数派なのか、少数派なのかを知るだけで、つい周りを見渡してしまう。
さらに、「わかる」「わからない」を札やボタンでその場でジャッジする体験エリアや、自分が思いついた「微あるある」を書いてポストに投函できる投稿スポット(会場の外)もある。何気なく書いた一言が、もしかしたらどこかで使われるかもと思うと、つい手が止まってしまう。
1人で見ていると、「あ、これ自分かも」とか、「なんで毎回ここで悩んでるんだろう」と、ちょっとした発見がぽつぽつ出てくる。一方で、誰かと一緒なら、「それはめっちゃわかる」「いや、それはわからん」とツッコミ合いながら見るのも楽しいし、横にいる人と目が合って、フッと笑ってしまう瞬間があるのも、この展示ならでは。その日の気分で考え込んでもいいし、軽く流してもいい。まさおの人生で感動したあとに、気持ちを少しゆるめて楽しめるパートになっている。
■ガチャガチャで、まさおの一生を手のひらサイズで楽しもう！
展示の最後にはグッズコーナーが待っている。なかでも目を引くのが、まさおのキーチャームが当たるガチャガチャ。幼少期からおじいちゃんまで、展示で見てきたまさおの姿がそのまま形になっている。おすすめは、クリアファイルやミニタイプの展示パネル。スタッフさんによると日めくりカレンダーも人気なのだそう。
■「いい人すぎるよ展2026＆微わかる展」、近くの会場で体験してみて
展示を見終えて外に出ると、さっき見たまさおの姿が頭のどこかに残っていて、人の動きや何気ないやり取りに、いつもより少し目がいく。誰かのちょっとした行動が、なんだかやさしく見えてくる。「いい人すぎるよ展2026＆微わかる展」は、こうしなきゃいけないと教えてくる展示じゃない。見終わったあとに、少しだけ気分がゆるんで、「自分も誰かに優しくしよっかな」と思えたら、それで十分。
今回は西武渋谷店の会場を紹介したが、大阪、名古屋、横浜、埼玉(3月4日〜)でも開催中。近くに会場があったら、ふらっと足を運んでみて！
開催会場・スケジュール
【東京】
期間：2026年1月7日〜3月31日(火)
会場：西武渋谷店 B館3階・4階特設会場
時間：10時〜20時(最終入場19時30分)、最終日のみ〜18時(最終入場 17時30分)
【大阪】
期間：2026年1月10日〜5月30日(土)
会場：谷口悦第二ビル
時間：10時〜20時(最終入場19時30分)、最終日のみ〜18時(最終入場 17時30分)
【名古屋】
期間：2026年1月17日〜3月29日(日)※2月18日は休館
会場：名古屋PARCO 南館10階
時間：10時〜20時(最終入場19時30分)、最終日のみ〜18時(最終入場 17時30分)
【横浜】
期間：2026年1月21日〜4月14日(火)
会場：横浜ワールドポーターズ 6階 特設会場
時間：10時30分〜21時(最終入場20時30分)、最終日のみ〜18時(最終入場 17時30分)
【埼玉】
期間：2026年3月4日(水)〜3月25日(水)
会場：さいたまスーパーアリーナ CA101区画
時間：10時〜20時(最終入場19時30分)、最終日のみ〜18時(最終入場 17時30分)
入場料：平日1800円、土・日・祝日2100円、※12歳以下無料／障害者割引あり
※本展は、1枚の鑑賞券で「いい人すぎるよ展2026」と「微わかる展」の両方を楽しめる。
※会場内(当日券・物販含む)の支払いは完全キャッシュレス制。現金は使用不可。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材・文・撮影＝北村康行
