バターなしでもしっとりふわふわ♡まぜて焼くだけの簡単ヨーグルトレモンケーキ

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ヨーグルトレモンケーキを作るのにかかる時間 約50分 約50分

ヨーグルトレモンケーキのカロリー 約188kcal／1人分 約188kcal／1人分

初夏にぴったり♪軽やかレモンケーキの魅力

レモンケーキと聞くと、ちょっと手間がかかりそうなイメージがありますよね。

でもホットケーキミックスを使えば、ぐっとハードルが下がって、失敗しにくいのが嬉しいポイントです。

今回ご紹介するレシピは、バターの代わりにサラダ油を使うので、後味がとっても軽やか。ヨーグルトを加えることで、ふんわりしっとりした食感に仕上がります。

生地にレモンをたっぷり使ってるので、すっきりした香りがお口の中いっぱいに広がりますよ♡

ホットケーキミックスで、思い立った時にさっと作れるのも魅力の一つ。忙しい日でも気軽に焼けるので、お菓子作り初心者の方にもお勧めです。

使用するレモンは「国産」がおすすめ。国産レモンは輸入品に比べて、防カビ剤や農薬が抑えられていることが多く、皮ごと使うお菓子作りにピッタリです。

国産レモンが手に入らない場合は、輸入レモンの表面を塩でやさしくこすり、ぬるま湯でしっかり洗ってから使いましょう。

ひと手間かける事で、気持ちよく皮まで楽しめます。

レモンケーキの材料（パウンド型1台分）

・ホットケーキミックス 200g

・卵 1個

・グラニュー糖 90g

・サラダ油 30g

・プレーンヨーグルト 100g

・レモン 1個

下準備

パウンド型にオーブンシートを敷きこむ。

レモンは皮を薄くそぐように切り取り、その皮をさらに細い千切りにする。半分にカットして果汁を絞る。

レモンケーキの作り方

ボウルに卵とグラニュー糖を入れ泡立て器でよく混ぜる。

サラダ油、プレーンヨーグルト、レモン汁とレモンの皮を順に加え、その都度よく混ぜる。

ホットケーキミックスを加え粉気がなくなるまで混ぜる。

型に生地を流し入れ170度のオーブンで約35〜40分焼く。竹串を刺して生地がついてこなければ焼き上がりです。

アレンジも楽しめる♪自分好みのレモンケーキ

このレモンケーキはアレンジしやすいのも魅力のひとつです。

小さめのカップに入れて焼けば、プレゼントにもぴったりの可愛いサイズになるし、ポピーシード（けしの実）を混ぜて食感をプラスするのもおすすめ。小さくカットしたホワイトチョコを加えるとボリュームある食べ応えになります。

中でもおすすめのアレンジは、アイシングをかけて甘さと見た目をアップする方法。

レモンケーキを作る際、レモン汁小さじ1とレモンの皮半量を仕上げ用に取り分けておきます。

レモン汁に粉糖15〜20gを混ぜてアイシングを作ります。

ケーキが完全に冷めたところでアイシングをかけレモンの皮を散らせば見た目も華やかに仕上がりますよ。

今回は、ホットケーキミックスで作るレモンケーキのレシピをご紹介しました。

これからの季節、気温も湿度も少しずつ上がり、こってりしたお菓子よりも、軽やかでさわやかな味わいが嬉しくなります。

そんなときにぴったりなのが、さっぱりとしたレモンの風味が楽しめるレモンケーキ。ホットケーキミックスで手軽に作れるのに、口に入れた瞬間ふんわり広がる爽やかさは、ちょっとしたご褒美気分です。

おやつの時間はもちろん、朝食やちょっとした手土産にもおすすめ。初夏のひと時に、ぜひ気軽に楽しんでみてくださいね♪

※記事内のカロリー表示は文部科学省「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」をもとにAIにより算出したものです