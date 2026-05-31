ビアードパパ「チョコミントシュー」13年ぶりに登場！ ブランド史上最も爽快な一品
シュークリーム専門店「ビアードパパ」は、6月1日（月）から、「チョコミントシュー」を、池袋西口店など7店舗限定で発売する。
【写真】トッピングにはミントシェイブチョコを採用！ 爽やかなスイーツの詳細
■チョコミン党必見
今回期間限定で登場する「チョコミントシュー」は、2013年に一部店舗でテスト展開されていた“幻のシュークリーム”で、近年のチョコミント市場の盛り上がりを受け、今のトレンドに合わせて新たに開発された一品。
ザクザク食感のショコラ生地にチョコをコーティングし、ミントシェイブチョコレートをトッピングしているほか、生地の中にはチョコチップ入りのさわやかなミントクリームを詰め込んだ、「ビアードパパ」史上最も“爽快”なシュークリームだ。
本スイーツは、チョコミン党はもちろん、チョコミントを初めて体験する人も楽しめるよう、何度も試作を重ねて、“清涼感”と“チョコの甘さ”のバランスを追求したという。
なお、販売期間は6月1日（月）〜6月30日（火）の予定。実施店舗はウィング新橋店、ヨドバシAkiba店、池袋西口店、名古屋地下街サンロード店、名古屋セントラルパーク店、ホワイティうめだ店、イオンモール四條畷店の7店舗となる。
【写真】トッピングにはミントシェイブチョコを採用！ 爽やかなスイーツの詳細
■チョコミン党必見
今回期間限定で登場する「チョコミントシュー」は、2013年に一部店舗でテスト展開されていた“幻のシュークリーム”で、近年のチョコミント市場の盛り上がりを受け、今のトレンドに合わせて新たに開発された一品。
ザクザク食感のショコラ生地にチョコをコーティングし、ミントシェイブチョコレートをトッピングしているほか、生地の中にはチョコチップ入りのさわやかなミントクリームを詰め込んだ、「ビアードパパ」史上最も“爽快”なシュークリームだ。
なお、販売期間は6月1日（月）〜6月30日（火）の予定。実施店舗はウィング新橋店、ヨドバシAkiba店、池袋西口店、名古屋地下街サンロード店、名古屋セントラルパーク店、ホワイティうめだ店、イオンモール四條畷店の7店舗となる。