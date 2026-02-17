カウンターテナーとして女性のアルト音域を歌い、海外でも高く評価されている藤木大地さん。キャリアに迷いながら20代を過ごし、ひょんなきっかけで男性の通常音域であるテノールから、カウンターテナーに転向。偶然を必然に変え、30歳から大きく人生が変わった藤木さんに、チャンスをつかむ秘訣を伺いました。 後編： 幸せでないと良い歌を届けられない。国際的に活躍するオペラ歌手カウンタ}