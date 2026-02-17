¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃµ¤·Â³¤±¤¿¡£¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¡¦Æ£ÌÚÂçÃÏ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤Ä¤«¤ßÊý
¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤È¤·¤Æ½÷À¤Î¥¢¥ë¥È²»°è¤ò²Î¤¤¡¢³¤³°¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ£ÌÚÂçÃÏ¤µ¤ó¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ËÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é20Âå¤ò²á¤´¤·¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃËÀ¤ÎÄÌ¾ï²»°è¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥Îー¥ë¤«¤é¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤ËÅ¾¸þ¡£¶öÁ³¤òÉ¬Á³¤ËÊÑ¤¨¡¢30ºÐ¤«¤éÂç¤¤¯¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æ£ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤àÈë·í¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÊÔ¡§ ¹¬¤»¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÎÉ¤¤²Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¡¦Æ£ÌÚÂçÃÏ¤¬¶¥Áè¤ò·Ð¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¶ÃÏ
¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤¿20Âå
――Æ£ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢30ºÐ¤Ç¥Æ¥Îー¥ë¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤ËÅ¾¸þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Åìµþéº½ÑÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë1Ç¯´ÖÎ±³Ø¤·¤Æ¡¢¥Æ¥Îー¥ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»Å»ö¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì·÷¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç²Î¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¼«Ê¬¤Ç¥É¥¤¥Ä¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢Áª¹Í¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤µ¤¨¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
µ¢¹ñ¸å¤â¡¢¥½¥ê¥¹¥È¡ÊÆÈ¾§¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î¤¦¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦²Î¼ê¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤âÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»Å»ö¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£(c)hiromasa
――²Î¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¡£¸½ºß¤ÎÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥ª¥Ú¥é³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¸øÊç¤È¤¤¤¦·Á¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢·à¾ì¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÂ¦¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢»öÌ³½ê¤äËÜ¿Í¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Á¼°¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÌ¾Á°¤¬Çä¤ì¤Æ¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤·¤«¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹¤ò¤·¤Æ³¹¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡ÖºÎÍÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð¤³¤ì¤«¤é¿ô¤«·î¡¢¤¤¤ä¿ôÇ¯´Ö¤³¤Î³¹¤ÇÊë¤é¤¹¤ó¤À¡ª¡×¤È¡¢´üÂÔ¤Ë¶»¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤½¤Î³¹¤ÇÊë¤é¤¹Æü¡¹¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ï¡£¤Ç¤â¡¢3Ê¬²Î¤Ã¤Æ¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÌ´¤Ï¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯½ª¤ï¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢ÊÖ»ö¤¬¤â¤é¤¨¤º¤ËÈ¿±þ¤¹¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÒÀÊ¤«¤éÉñÂæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¿ô¥áー¥È¥ë¤ò±Û¤¨¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÃ¦¤·¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤¢¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©¤È¹Í¤¨¤¢¤°¤Í¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――¤½¤ì¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¤«¤Ê¤ê¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤òÍ×¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¤Í¡£Çº¤à¿Í¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ç¡¢²Î¤ò¤ä¤á¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¿Í¤Î¶µ°é¼Ô¡¦¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¼Ô¤Î¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥«¥Ã¥Ä¤Ë¡Ö·¯¤Ï¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡©²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤Ä¤é¤½¤¦¤À¡£·¯¤ÏËÍ¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤¢¤ê¡¢Í§Ã£¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¡£·¯¤¬30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤Ë±þ¤¸¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ëÊ¬Ìî¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢²Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¥½¥ê¥¹¥È¡ÊÆÈÁÕ¼Ô¡Ë¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢È¼ÁÕ¤ä»ØÆ³¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢º£¤¹¤´¤¯¥Ï¥Ã¥Ôー¤À¤è¡×¤È¡¢·Ð¸³¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤íÌÏº÷¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó¤Î¥ª¥Ú¥é¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤â¤¦°ìÅÙ²¤½£¤Ç³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¾©³Ø¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¦¥£ー¥ó¹ñÎ©²»³ÚÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸²½·Ð±Ä³Ø¸¦µæ½ê¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡¢²Î¤Î¥½¥ê¥¹¥È¡ÊÆÈ¾§¼Ô¡Ë¤Ï¤Û¤Ü¤ä¤á¤Æ¡¢Î¢Êý¤ä·Ð±ÄÂ¦¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¶öÁ³¤òÉ¬Á³¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÌÊÌ©¤Ê½àÈ÷
――2021～23Ç¯¡¢Æ£ÌÚ¤µ¤ó¤Ï²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë½éÂå¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø±¡¤ÇÀìÌçÅª¤Ë²»³Ú¶È³¦¤Î·Ð±Ä¤òÊÙ¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬³è¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥¦¥£ー¥óÎ±³ØÃæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Èµ»ö¤ÇÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎ¢À¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö¤¢¤ì¡©·ë¹½¤¤ì¤¤¤ÊÀ¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÁáÂ®¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀ¼¤Ç¤¤¤±¤½¤¦¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸å²¡¤·¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Æ¥Îー¥ë»þÂå¤«¤éËÍ¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þー¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤À¼¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£50¿Í°Ì¤¬¡ÖÎÉ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢2011Ç¯¡¢30ºÐ¤Ç¥Æ¥Îー¥ë¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥ÊーÅ¾¸þ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î2012Ç¯¡¢¹ñºÝ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¼õ¾Þ¤·¡¢ÆüËÜ²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤ÎÍ¥¾¡¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç·à¾ì¥Ç¥Ó¥åー¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¥ª¥Ú¥é¤ÎÅÂÆ²¡¦¥¦¥£ー¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Ë¡Ø¥á¥Ç¥¢¡Ù¤Î¥Ø¥í¥ë¥ÉÌò¤ÇÅìÍÎ¿Í½é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÀä»¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤ä¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÅù¡¢°ìµ¤¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼Â¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¼«ÂÎ¤¬¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¤ä²Î¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢Å¾¸þ¸å½çÄ´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë³¤³°¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ËÍ¤Î²ÎÅù¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤òÃÎ¤ê¡¢Àì¹¶¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤¬½Ð±é¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î·à¾ì¤¬Ç¯¤Ë°ì²ó¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¶¹¤Ìç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2018Ç¯¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø°¦¤Î¤è¤í¤³¤Ó¤Ï¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤Î¥Þー¥Æ¥£¥ó¤¬¥Ô¥¢¥Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤È°ì½ï¤Ë¥Ä¥¢ー¤ò¤Þ¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
Ì´¤À¤Ã¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×À¤³¦½é¤Î»î¤ß¤¬¼Â¸½
――2025Ç¯¡¢Á´ÊÔ¥¢¥«¥Ú¥é¡ÊÈ¼ÁÕÌµ¤·¤Î²ÎÀ¼¤Î¤ß¤Î±éÁÕ¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò2Ëç½Ð¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤òÄ°¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ë¤ÏÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤¿¤À°ì¿Í¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É½¸Ãæ¤·¤Æ²Î¤òÄ°¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤Ë²Î»ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤ÎË¤«¤µ¡¢¥á¥í¥Ç¥£ー¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¹½À®¤Ç¤¹¤Í¡£
Á´ÊÔ¥¢¥«¥Ú¥é¤Ï¡¢À¤³¦½é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¸¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢1»þ´ÖÈ¾¶á¤¯¤â¥¢¥«¥Ú¥é¤Ò¤È¤ê¤Ç´Ö¤¬»ý¤Ä¤Î¤«¡©¡×¤ÈËÍ¤â¿´ÇÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È´Ö¤Ï»ý¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Æ¥Îー¥ë»þÂå¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÃµ¤·Â³¤±¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢º£¡¢ËÍ¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»Å»ö¤È¤·¤ÆÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤²Î¤ò¸å¤ÎÀ¤Âå¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¤Î¼ýÏ¿¤ä±éÁÕ³èÆ°¤Ç¤¹¡£BS¤ÎÈÖÁÈ¤ä¾åÌî¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¡¦½Õ¡¦²»³Úº×¡×Åù¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØA cappella¡Ê¥¢¡¦¥«¥Ú¥é¡ËⅠ¡¦Ⅱ¡ÙÀ©ºîÃæ
――ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥ÊーÊ¬Ìî¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¸åÇÚÃ£¤äÆüËÜ¤ÎÀ¼³Ú³¦¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿Æ£ÌÚ¤µ¤ó¡£30ºÐ¤ÇÅ¾¸þ¤·¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç15Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¶ÃÏ¤Ç¤¹¤«¡©
À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À¼¤Î¼ïÎà¤È¤·¤Æ¾ÃÌ×¤¬·ã¤·¤¤¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤â¤¢¤È5Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¹Í¤¨¤ë²»³Ú¤¬É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢²Î¤¦¤Î¤ò¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
――ºî²È¤ÎÅçÅÄ²íÉ§¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤½¤ÎÀ¼¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢´ñÀ×¤ò¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿²ÎÀ¼¤¬¡¢¤¢¤È5Ç¯¤Ç¤ÏÀË¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Ä°¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢À§ÈóËÍ¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¸åÊÔ¡§ ¹¬¤»¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÎÉ¤¤²Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¡¦Æ£ÌÚÂçÃÏ¤¬¶¥Áè¤ò·Ð¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¶ÃÏ
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë(c)hiromasa Æ£ÌÚÂçÃÏ¡Ê¤Õ¤¸¤ ¤À¤¤¤Á¡Ë
µÜºê¸©½Ð¿È¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ì¥ª¥Ú¥é¸¦½¤½ê¤ò·Ð¤Æ¥¦¥£ー¥ó¤Ø¡£2011Ç¯¡¢¥Æ¥Îー¥ë¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤ØÅ¾¸þ¡£2012Ç¯¡¢ÆüËÜ²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤ÎÍ¥¾¡¡¢2013Ç¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç·à¾ì¥Ç¥Ó¥åー¡£2017Ç¯¡¢¥ª¥Ú¥é¤ÎÅÂÆ²¡¦¥¦¥£ー¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Ë¥é¥¤¥Þ¥ó¡Ø¥á¥Ç¥¢¡Ù¥Ø¥í¥ë¥ÉÌò¤ÇÅìÍÎ¿Í½é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Æ¥Êー¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ûー¥ë½éÂå¥×¥í¥Ç¥åー¥µー(2021-2023)¡¢ÀöÂ³Ø±à²»³ÚÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ëÅù¡¢³èÌö¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£2025Ç¯¡¢¡ØA cappella¡Ê¥¢¡¦¥«¥Ú¥é¡ËⅠ¡¦Ⅱ¡Ù¤òÈ¯Çä¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://daichifujiki.com/ YouTube Daichi Fujiki - Countertenor
¼èºà¡¦Ê¸¡§²¬ËÜÁï»Ò
ÊÔ½¸¡§µá¿Í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ãー¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô
²èÁüÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒAMATI