2006Ç¯¥È¥ê¥Î¤Ç¤ÎÂç¼ºÇÔ¤«¤é16Ç¯¡¢ËÌµþ¤ÇÈá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ëÏ¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡£1924Ç¯¤ËÂè1²óÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ç25²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ä»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£2006Ç¯¤Î¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥¯¥í¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥¸¥ã¥³¥Ù¥ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬°ì¤Ä¤Î¼ºÇÔ¤«¤é¡È¼öÇû¡É¤Ë¤È¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£2°Ì°Ê²¼¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÆÈÁö¡£¤·¤«¤·¡¢½ªÈ×¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç