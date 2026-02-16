¶â¥á¥À¥ëÌÜÁ°¡ÄÌµÂÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇV°ï¤ÎÈá·à¡¡¡ÈËý¿´¡É¤ÈÈãÈ½Íá¤Ó¤¿¥¹¥Î¥Ü½÷²¦¤Î16Ç¯¡Ú2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¡Û
2006Ç¯¥È¥ê¥Î¤Ç¤ÎÂç¼ºÇÔ¤«¤é16Ç¯¡¢ËÌµþ¤ÇÈá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë
¡¡Ï¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡£1924Ç¯¤ËÂè1²óÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ç25²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ä»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡2006Ç¯¤Î¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥¯¥í¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥¸¥ã¥³¥Ù¥ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬°ì¤Ä¤Î¼ºÇÔ¤«¤é¡È¼öÇû¡É¤Ë¤È¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£2°Ì°Ê²¼¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÆÈÁö¡£¤·¤«¤·¡¢½ªÈ×¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥Ü¡¼¥É¤ÎÃ¼¤ò¤Ä¤«¤à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ê¥á¥½¥Ã¥É¥°¥é¥Ö¡Ë¤ò¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¡¢ÌÜÁ°¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤äX¥²¡¼¥à¥º¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï16Ç¯¸å¤ÎËÌµþÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«¼é¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¤Ï»×¤ï¤º´é¤òÊ¤¤Ã¤¿¡£ÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥³¥Ù¥ê¥¹¤Î¾¡Íø¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Èá·à¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎºÝ¡¢¶õÃæ¤Ç¹ø¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Ê¤¬¤éº¸¼ê¤Ç¥Ü¡¼¥É¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤¬¡¢ÃåÃÏ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·Å¾ÅÝ¡£²£¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥¿¥Ë¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Ç¥ó¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤¬µÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹Ô°Ù¤ÏÅö»þ¡¢¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¡¢Ëý¿´¤¬À¸¤ó¤ÀÈá·à¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¥¸¥ã¥³¥Ù¥ê¥¹¤Ï2023Ç¯¤Î²ó¸ÜÏ¿½ÐÈÇ»þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥¿¥à¥í¥ó¡¦¥Û¡¼¥ë¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²¿¤âÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤·¤è¤¦¡¢¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¹¤´¤¤¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤ÏºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¶¥µ»¤Î°ìÉô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Åö»þ20ºÐ¤À¤Ã¤¿¥¸¥ã¥³¥Ù¥ê¥¹¤Ï¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÄÌ»»6¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢X¥²¡¼¥à¥º¤Ç¤Ï10ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É½÷²¦¤ÎÌ¾¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÉÔ±¿¤¬Â³¤¯¡£2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥³¡¼¥¹°ïÃ¦¤Ë¤è¤ë¼º³Ê¤¬¤¢¤ê5°Ì¡¢2014Ç¯¥½¥ÁÂç²ñ¤Ï7°Ì¡¢2018Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¤Ï4°Ì¡£¼ÂÎÏ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤À¤±¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿2022Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¡£36ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥³¥Ù¥ê¥¹¤Ï4Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¸ÞÎØ·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¹¥°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¥³¡¼¥¹ÃæÈ×¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÈ×ÀÐ¤Î³ê¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£16Ç¯Á°¤Î¥È¥ê¥Î¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿½ªÈ×¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤âÀµ³Î¤ËÃåÃÏ¤·¡¢1°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¼«¿È5ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤Ä¤¤¤ËÈá´ê¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£3Æü¸å¤Ë¤Ï¿·¼ïÌÜ¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¡¢2´§¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
