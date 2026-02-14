日本人が行きづらい国はどこか。YouTubeチャンネル「SU channel / 旅行」を運営する陶山健人さんは「常にテロの脅威に直面しているイスラエルは、入国審査が世界一厳しいといわれている。2023年に国営航空会社で行った時は、飛行機に乗るまでに苦労した」という――。※本稿は、陶山健人『世界史の食べ歩き方』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Bradley Caslin※写真はイメージで