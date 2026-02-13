BAND-MAIDが、3月より開催する＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞のアジア、ヨーロッパ公演のチケット発売を本日より開始した。今回のツアーでは、香港、ベルリン、フランクフルト、ミュンヘン、パリ、ロンドンにて公演が実施される。その中でもロンドン公演は、先行して行われたお盟主様（ファンクラブ）限定の優先販売を経て、会場のアップグレードが決定した。新会場となるElectric Brixtonのキャパシティは2倍近い大きさだという。