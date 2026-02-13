日本ピザハット（横浜市）のピザチェーン「ピザハット」が、「飲めるピザ」シリーズの新商品「グラタンピザ」4種を、2月13日から期間限定で発売します。【画像】うわ…これはヤバい！コチラがとろっとろの「飲めるピザ」です！おいしそう！！（5枚）新商品は、「Mサイズ 特製ミートソースグラタン」をはじめ、1人用サイズ「MY BOX」の「特製ミートソースグラタン」「オマールソースの海老グラタン」「ミルキーグラタン」が