2018年平昌五輪女子チームパシュート金メダリストの菊池彩花さん（38）が26年2月10日、自身のインスタグラムを更新。爽やかな衣装ショットを披露した。「Go！！Team Japan！！！」菊池さんは番組出演を報告し、淡いグリーンのブラウス姿で微笑むアップショットと、全身ショットを投稿。「スピードスケート女子1000mで銅メダルを獲得した高木美帆選手についてお話しさせて頂きました」とつづった。そして、「Go！！Miho！！！」「Go