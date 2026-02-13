2018年平昌五輪女子チームパシュート金メダリストの菊池彩花さん（38）が26年2月10日、自身のインスタグラムを更新。爽やかな衣装ショットを披露した。

「Go！！Team Japan！！！」

菊池さんは番組出演を報告し、淡いグリーンのブラウス姿で微笑むアップショットと、全身ショットを投稿。「スピードスケート女子1000mで銅メダルを獲得した高木美帆選手についてお話しさせて頂きました」とつづった。そして、「Go！！Miho！！！」「Go！！Team Japan！！！」と締めくくっていた

インスタグラムに投稿された写真では、淡いグリーンのブラウスとクリーム色のパンツを着用。手すりに手を置き、笑顔をみせていた。2枚目では全身ショットを披露している。

菊池さんはミラノ・コルティナ五輪でNHKのスタジオ解説者として出演した際、ネット上でも「めちゃめちゃきれい」「綺麗過ぎ」「相変わらず美人」などと反響を集めた。

菊池さんは18年の平昌大会後に引退。18年には、元スピードスケート選手で10年バンクーバー五輪男子500メートル銀メダリストの長島圭一郎さんと結婚。現在は2児の母。