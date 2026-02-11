ももいろクローバーZが、2026年2月に6日間上映する＜『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』Dolby Atmos上映会＞にて、メンバーが登壇する舞台挨拶の開催が決定し、上映スケジュールを発表した。本上映会は、最高の音響技術・Dolby Atmos環境にて全国4カ所の映画館で開催されるもので、迫力満点の大スクリーンで、まるでライブ会場にいるかのような臨場感を体感できる上映会になっているという。