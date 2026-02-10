【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）の新曲「風と町」が、3月30日から放送開始予定のNHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌に決定した。 ■「登場するすべての人への人生讃歌として愛情を目一杯注いでつくりました」（大森元貴） 連続テレビ小説と言えば、2025年放送の『あんぱん』に大森元貴がいせたくや役で出演して話題となったが、ミセスが連続テレビ小説の主題歌を手掛けるのは初めて