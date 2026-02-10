Mrs. GREEN APPLE新曲「風と町」がNHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌に決定
Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）の新曲「風と町」が、3月30日から放送開始予定のNHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌に決定した。
■「登場するすべての人への人生讃歌として愛情を目一杯注いでつくりました」（大森元貴）
連続テレビ小説と言えば、2025年放送の『あんぱん』に大森元貴がいせたくや役で出演して話題となったが、ミセスが連続テレビ小説の主題歌を手掛けるのは初めてのこととなる。
■番組情報
NHK連続テレビ小説『風、薫る』
03/30（月）より全26週（130回）
※NHK ONEで同時・見逃し配信予定。
脚本：吉澤智子
出演：見上愛、上坂樹里
原案：田中ひかる『明治のナイチンゲール 大関和物語』
音楽：野見祐二
語り：研ナオコ
