広島県内では、8日から降り始めた記録的な大雪で、高速道路の通行止めが続くなど交通機関に影響が出ています。（午前11時現在） 午前１１時時点での積雪量は、庄原市高野で７６センチ、北広島町八幡で６３センチ、中区でも６センチとなりました。 山陽自動車道は福山西インターチェンジから山口ジャンクションの上下線で、8日から通行止めが続いています。再開の見込みは立っていないということです。 山陽新幹線の一部列