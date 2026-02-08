ワタミが全国で展開する「焼肉の和民」は、2026年2月9日から11日までの3日間限定で「ニクの日」を実施します。年に一度の大盤振る舞い！2月9日＝「肉（ニク）の日」にちなんで、2026年2月9日から11日までの期間、特別セールが開催されます。特別セールの対象商品は以下の3つ。・ワタミカルビ（中サイズ）：値段そのまま547円で29％増量・ワタミ上カルビ：通常価格877円から29％オフの622円・サントリー生：通常価格473円から422円