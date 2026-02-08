虹の橋とは「別れをやさしく包む物語」 愛猫を見送ったあと、「あの子はいまどうしているのだろう」と考える飼い主さんは多いものです。 そんな心にそっと寄り添う「虹の橋」という考え方は、亡くなったペットたちが苦しみから解放され、穏やかに過ごしている場所があるとする物語です。 宗教的な教えというより、悲しみを癒やすために生まれた心の拠りどころと言えるでしょう。 言葉にできない喪失感を、やさしい世界