2月7日までに、女優の山本舞香が自身のInstagramを更新。友人である女優の橋本環奈とのプライベートツーショットを公開したが、その山本の装いに注目が集まっている。山本は《Happy 27th birthday 環奈の大切な人たちが集まった、愛に溢れた最高の夜でした》と、2月3日が誕生日だった橋本の誕生日会に参加したことを報告。さらに、《サプライズ登場成功。歳を重ねるたびに、思い出もどんどん増えていくのが嬉しいね》と、サプ