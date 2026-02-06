くら寿司は、2026年2月6日から全国店舗で「mofusand」との初コラボキャンペーンを開催。限定寿司やスイーツ、ビッくらポン！オリジナルグッズ、先着プレゼントなど見逃せない企画がそろっていますよ。開催期間やメニュー、特典内容を詳しく紹介します。食べるのがもったいないかわいさ！人気イラストシリーズ「mofusand」と回転寿司チェーン「くら寿司」が初めてコラボ。にゃんこたちをモチーフにした限定メニューが登場し、見た目