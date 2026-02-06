くら寿司とmofusandが初コラボ！可愛すぎる限定寿司＆スイーツやオリジナルグッズが2月6日から登場

くら寿司は、2026年2月6日から全国店舗で「mofusand」との初コラボキャンペーンを開催。限定寿司やスイーツ、ビッくらポン！オリジナルグッズ、先着プレゼントなど見逃せない企画がそろっていますよ。

開催期間やメニュー、特典内容を詳しく紹介します。

食べるのがもったいないかわいさ！

人気イラストシリーズ「mofusand」と回転寿司チェーン「くら寿司」が初めてコラボ。にゃんこたちをモチーフにした限定メニューが登場し、見た目でも楽しめるラインアップになっています。

期間中は、食べ終えたお皿5枚で挑戦できる「ビッくらポン！」のゲーム動画もコラボ仕様に。オリジナル動画が流れ、当たりが出るとくら寿司限定の景品がもらえます。

さらに、2500円の会計ごとにオリジナルグッズがもらえるプレゼント企画も実施されますよ。

●「mofusand」コラボ限定メニュー

・にゃんこカップ寿司

細巻きに巻かれたにゃんこをイメージしたカップ寿司。マグロときゅうり、イクラを組み合わせ、かわいいピック付きで見た目もかわいく華やかな一品です。

価格は400円。

・にゃんごろスシサンド

シャリ、ランチョンミートカツ、だし巻きたまご、マヨネーズを海苔で包んだサンド寿司。

にゃんこが包まれている様子をイメージしたメニューです。

価格は250円。

・ポテにゃげコンボ

猫型ナゲットとポテトのセット。サメにゃんとアザラシがデザインされたかわいいカップで提供されます。

ナゲットには大豆由来原料を使用していて、罪悪感少なく楽しめるのもポイントです。

価格は530円。

・くろにゃんチョコケーキ

人気キャラクター「くろにゃん」をイメージしたドーム型ケーキ。キャラメルムースやサクサク食感のクランブル、ショコラのコーティングで、猫のフォルムを再現しています。

価格は480円。

・にゃんにゃんチョコミルク

チョコミルクとホイップの上に、にゃんこたちをデザインした食べられるシートを飾っています。バレンタインシーズンにもぴったりなチョコレートドリンクです。

価格は480円。

コラボメニューはお持ち帰りできません。販売期間は、いずれも2月6日から3月5日まで。

数量限定のため、予定数量に達し次第販売終了します。

●「ビッくらポン！」コラボ企画

・コラボ限定のゲーム映像3種類

店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットにお皿を5枚入れると挑戦できる「ビッくらポン！」がコラボ仕様に。

「待望の新しいサメスーツ」「ワクワクふくびき」「天空のくら寿司」の3種類のオリジナル動画が登場します。

2月6日から2月28日までの期間限定です。

「スマホで注文」のゲーム動画は「mofusand」ではありません。

・「ビッくらポン！」で当たるオリジナルグッズ

バッグやポーチなどに付けられる愛らしいラバーチャームは全6種類。

好きな場所に貼って楽しめるアクリルステッカーは全6種類です。

全10種類登場する缶バッジも魅力的。どのアイテムもデザインがとてもかわいく、どれが当たっても嬉しいですね。

実施期間は2月6日から2月28日まで。無くなり次第終了します。

●会計ごとにもらえるオリジナルグッズ

2500円の会計ごとにオリジナルグッズがもらえます。お持ち帰りも対象です（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外）。

第1弾はクリアファイル。デザインは4種類登場します。

先着30万人限定で、2月6日から配布開始。無くなり次第終了です。

2月20日から始まる第2弾はクッションチャーム。デザインは全部で4種類です。

先着30万人限定で、無くなり次第終了します。

（C）mofusand

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部