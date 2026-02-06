衆議院選挙が2月8日に投開票を迎えますが、各候補者が選挙カーに乗って選挙活動を行っています。中には、シートベルトを着用しない状態で車から身を乗り出す、いわゆる「箱乗り」の状態で選挙活動を行っている候補者もいて、SNS上では「危ない」「やめようよ」といった声が上がっています。【要注意】これが、車の運転時に「道交法」違反に問われる可能性のある“服装”です（画像6枚）そもそも、選挙カーの乗車時にシートベル