新卒社員の初任給引き上げがニュースに取り上げられるようになった昨今。分析用求人ビッグデータを提供しているフロッグ社が発表した「2026卒ナビサイト 初任給レポート」によると、2026年卒の初任給は平均21万6621円とついに21万円台に突入。企業別の初任給ランキングでは、「GMOインターネットグループ株式会社」が59万1675円で1位となっており、次いで「アイ・システム株式会社」が50万円、「シンプレクス・ホールディングス株