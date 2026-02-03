県の北部で大雪となるなか能代市の寺院では水を被って心身を清める水ごりが行われました。寒さの厳しい中で行われてきた歴史を途絶えさせまいと今年初めて、水ごりに挑んだ男性を取材しました。能代市にある寺院、報恩院です。報恩院では毎年欠かさず、節分の日に水ごりが行われてきました。何度も水を浴びてけがれを落とすことで心身を清め、無病息災や地域の安寧を祈ります。63年続いてきましたが去年、これまで務めてきた竹島孝