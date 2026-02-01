プロレス・新日本」（１日、後楽園ホール）ＮＥＶＥＲ無差別級王者ウルフアロン（２９）が８人タッグマッチで、２月１１日大阪大会の初防衛戦で迎え撃つ極悪軍団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の成田蓮（２８）との前哨戦に臨んだ。本隊のマスター・ワト（２８）がＩＷＧＰジュニア王者のＤＯＵＫＩからピンフォールを奪取。ウルフは１月４日東京ドーム大会での衝撃デビューから無傷の“８連勝”を飾った。極悪レスラ