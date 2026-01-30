約30万人のテクノロジー人材を会員にもつITイベント情報サービス『TECH PLAY』。テクノロジーを武器に挑戦する「TECH PLAYER」に、今必要な学びと出会いを届けるメディアプラットフォームです。そんな『TECH PLAY』にて、次世代のリーダーエンジニアに今必要なコンテンツを届ける新企画「みんなのTECH PLAYまつり」が2026年2月2日(月)から2月6日(金)の5日間にわたって開催されます。 TECH PLAY「みんなのTECH PLAYまつり」