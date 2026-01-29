29日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比37.0％増の956億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同35.7％増の556億円となっている。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳ新興国株式 、グローバルＸ半導体・トップ１０－日本株式ＥＴＦ 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩダブル