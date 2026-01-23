お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が22日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。映画館でポップコーンを注文しない理由を明かした。今回は、相方の博多華丸と2025年のベストバイを紹介。華丸はコストコのポップコーンを挙げ、家で映画鑑賞する際のおともに。「ポップコーンがないと映画見れない。入ってこない」と話した。一方、大吉はポップコーンを食べない派。「映画館でポップコーンを頼ま