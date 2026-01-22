美幌商工会議所は、2026年1月23日(金)より、美幌町の特産品や雑貨を集めたイベント「美幌いいもの店」の第2弾を開催します。今回は、前回の好評を受けて規模を拡大。従来の「さっぽろ地下街オーロラタウン」に加え、札幌・すすきのエリアの注目スポット「COCONO SUSUKINO」でも同時期に開催されます。初出店となる事業者の商品も登場し、美幌町の多彩な魅力とものづくりを札幌で楽しめる貴重な機会です。 美幌商工会議所「美