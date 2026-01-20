【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『メダリスト』の第2期が2026年1月24日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送開始されることが決定した。原作は「次にくるマンガ大賞 2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞している話題作。1月17日(土)に東京・丸の内ピカデリーにてTVアニメ『メダリスト』第2期先行上映会が開催。イベントの様