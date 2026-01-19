突然宣告された「乳がん」で日常が激変 医師が診断受けるレタスクラブ

突然宣告された「乳がん」で日常が激変 医師が診断受ける

ライブドアニュース編集部

  • 漫画家のななぽよさんが、結婚5年目に待望の娘が誕生した
  • しかし、ある日突然乳がんだと告げられ、ステージ3Cであることが発覚
  • 家族と共にがんを乗り越え、寛解に至るまでを描いた実録エッセイを綴った
