足に力が入らない！ キツイと噂の新しい抗がん剤、副作用がとにかく手強すぎる
育児で忙しくも幸せな日々を送っていた矢先、突如宣告された「乳がん」によって日常が激変!?
イラストレーターで漫画家のななぽよさんは、愛する夫・もぽよさんとの結婚5年目に待望の娘・ぽよ子ちゃんが誕生。しかしある日医師に突きつけられたのは、乳がんであるという現実でした。
精密検査の結果、すでに彼女がんは胸や脇のリンパ節に転移しており、ステージ3Cであることが発覚。さらに乳がんの中でも悪性度の高い「トリティブネガティブ」タイプかつ、再発率の高い「遺伝性乳がん」であることが分かりました…。
■新しい抗がん剤スタート
著＝ななぽよ、監修＝尹玲花／『33歳ママ、乳がんステージ3でおっぱいにサヨナラします』