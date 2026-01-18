【hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～】 会場：Kアリーナ横浜 DAY1：1月17日18時 開演 DAY2：1月18日17時 開演 配信チケット価格： 6,500円（各単日） カバーは、リアルライブ「hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないで