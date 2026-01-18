インディーズ音楽のプラットフォームBandcampが、生成AIで作られた楽曲を全面的に禁止する新方針を導入した。これは「人間の音楽家を支援し、アーティストとファンの創造的なつながりを守る」という長年の使命を強化する取り組みの一環だ。 【画像】“美人化”話題の大沢あかね40歳「AIではありません」 新ガイドラインでは、AIで完全または大部分を生成した楽曲を禁止。特に、実在アーティストの声