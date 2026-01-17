17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20.5ポイント安の3648ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3771.40ポイントボリンジャーバンド3σ 3672.28ポイントボリンジャーバンド2σ 3658.68ポイント16日TOPIX現物終値 3648.10ポイント5日移動平均 3648.00ポイント17日夜間取引終値 3582.00ポイント一目均衡表・転換線 3573.16ポイン