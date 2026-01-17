　17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20.5ポイント安の3648ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3771.40ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3672.28ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3658.68ポイント　　16日TOPIX現物終値
3648.10ポイント　　5日移動平均
3648.00ポイント　　17日夜間取引終値
3582.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3573.16ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3515.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3474.04ポイント　　25日移動平均
3374.92ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3341.63ポイント　　75日移動平均
3329.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3275.80ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3230.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3176.68ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3026.40ポイント　　200日移動平均


株探ニュース