TOPIX先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20.5ポイント安の3648ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3771.40ポイント ボリンジャーバンド3σ
3672.28ポイント ボリンジャーバンド2σ
3658.68ポイント 16日TOPIX現物終値
3648.10ポイント 5日移動平均
3648.00ポイント 17日夜間取引終値
3582.00ポイント 一目均衡表・転換線
3573.16ポイント ボリンジャーバンド1σ
3515.75ポイント 一目均衡表・基準線
3474.04ポイント 25日移動平均
3374.92ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3341.63ポイント 75日移動平均
3329.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3275.80ポイント ボリンジャーバンド2σ
3230.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3176.68ポイント ボリンジャーバンド3σ
3026.40ポイント 200日移動平均
株探ニュース
