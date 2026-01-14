資料：香川県空撮 香川労働局は13日、県内ハローワークにおける2025年11月のマッチング業務実績ついて発表しました。職業安定所の紹介で求人と求職が結合した数を表す「充足数」は948件で、前年同月より8.5％ダウンしました。就職件数は938件で、前年同月より9.1％ダウンしました。失業手当を受給している人が給付日数の3分の2以上を残して早期就職した割合は33.0％で、前年同月より0.3ポイントアップしました