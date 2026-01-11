大切な人への想いも、自分をいたわる時間も、どちらも大切にしたいバレンタイン。Mr. CHEESECAKEは“心満たされる思い思いのバレンタインを。”をテーマに、2026年だけの特別なコレクションを用意しました。チョコレートの魅力をチーズケーキで表現した新作から、プチギフトにぴったりな焼き菓子まで、味わいも気持ちも重なるラインナップが勢ぞろい。胸が高鳴る季節に寄り添うスイーツです♡