教師ともみられる中年男性に対し、生徒とみられる複数の少年が反抗的な態度で机を押し倒したりする様子が映った動画がX上で取り上げられ、波紋が広がっている。こうした暴力沙汰は、島根県松江市内の私立松江西高校で以前に起きたことだと指摘されている。同校は2026年1月8日、公式サイトに謝罪文を載せ、SNS拡散の事案は24年のことで、すでに関係者への指導を行っているなどと説明した。荒れた学校を何とかしてほしいと在校生が提