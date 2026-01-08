教師ともみられる中年男性に対し、生徒とみられる複数の少年が反抗的な態度で机を押し倒したりする様子が映った動画がX上で取り上げられ、波紋が広がっている。

こうした暴力沙汰は、島根県松江市内の私立松江西高校で以前に起きたことだと指摘されている。同校は2026年1月8日、公式サイトに謝罪文を載せ、SNS拡散の事案は24年のことで、すでに関係者への指導を行っているなどと説明した。

荒れた学校を何とかしてほしいと在校生が提供？

教室らしき場所で、名札を下げた中年男性の前に、茶髪の少年2人が立っている。

黒いシャツの少年は、むくれた様子で男性に何か不満を示す。その左横に立った少年は、上着のフードを被って、ネコのように両手を上に出す。黒いシャツの少年は、カメラの方を向き、ほくそ笑んだ。

これに対し、中年男性は、少年らを諭している様子だ。

ところが、少年らは、次々に反抗的な態度に出る。黒いシャツの少年は、何が叫んだ後、「コラー！」と大声を出して、男性の前の机を押してから、右隣の机を押し倒す。左隣の机も倒して、「オイ！」と声を上げる。フードの少年は、黒いシャツの少年の肩に手を回し、「まあまあ」となだめるが、少年は、さらに机を押したり、黒板消しを右手で払い落としたりした。

中年男性は、怒った様子だったが、今度は、フードの少年が「なんだ！」と男性の前の机を押し、「間違いないんだろ〜！コラー！」と大声を出していた。

この1分ほどの動画は、1月6日にX上で取り上げられ、松江西高であったことだと指摘された。教室で生徒がイスを蹴飛ばして暴れ、撮った動画はSNSで投稿されたとして、荒れた学校を何とかしてほしいと在校生から提供を受けたと明らかにした。

この動画は、ネット上で拡散する騒ぎになり、その後の8日になって、同校は、「お知らせとお詫び」と題する校長名の謝罪文を公式サイトに載せた。

「事案当時、生徒が興味本位で事の様子の一部をネット上に投稿」

この謝罪文では、X上で取り上げられた動画かどうかは言及しなかったものの、「本校に関する過去の事案がSNS上で拡散されていることを確認しております」と、まず報告した。

この事案については、24年のものだといい、「事の直後に事実確認を行い、関係する者について指導等を行い、解決しています」と説明した。

そのうえで、「この度、拡散されている情報は、事案当時、生徒が興味本位で事の様子の一部をネット上に投稿したものが誰かの手によって加工され、ネット上に流されたものです」とした。どのように加工されたかについては、説明がなかった。

事案の拡散について、「関係する者やその家族を特定した情報も流れ、誹謗中傷を受けるなど、プライバシーが侵害される状況に至っております」として、「本校といたしましては、関係者の人権と安全を守る観点から、対応を検討しております」と述べた。

最後に、「今後、このような事案が起きないよう、校内での生活支援及び指導に一層努めて参ります」としたうえで、「この度の事案の詳細につきましては、関係者のプライバシー保護の観点から、説明を控えさせていただきます」と理解を求めた。

私立高校を所管する島根県の私学・県立大学室は1月8日、J-CASTニュースの取材に対し、謝罪文を出したとの報告は松江西高から受けていると説明した。

同校では、24年度の教員不足や一部授業の未実施について、県から指導を受けたことがある。その後、これらの対策を行ったと公式サイトで発表した。

この点について、私学・県立大学室では、「教員不足が解消し、きちんと授業をしていることを確認しています」と取材に答えた。

（J-CASTニュース編集部 野口博之）