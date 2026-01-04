【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日の記者会見で、ベネズエラのマドゥロ大統領を拘束した米軍の作戦を巡り、情報漏えいを懸念し米議会側に事前通知しなかったと話した。野党民主党の議員を中心に批判する声が上がっているが、トランプ氏は「議会は情報を漏らす傾向がある。漏れていれば結果は違っていた」と語った。記者会見に同席したルビオ国務長官は米軍の作戦について、天候など条件を満たせば即座に決行する必要が