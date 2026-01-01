藤田譲瑠チマが所属するブンデスリーガ１部のザンクトパウリが１月１日、アビスパ福岡から日本代表DFの安藤智哉を獲得したと発表した。現在26歳の安藤は３年前までJ３のFC今治でプレー。J２の大分トリニータを経て、今季から福岡に加入し、なんと１年で５大リーグ移籍を勝ち取った。驚異的なステップアップだ。 今年７月のE-１選手権で初招集された日本代表では、同大会の香港戦でデビューを飾り、ここまで３試合に出場