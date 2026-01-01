26歳の日本代表DFがドイツ１部へ電撃移籍！“冨安２世”が３年間でJ３→５大リーグへ驚異のステップアップ
藤田譲瑠チマが所属するブンデスリーガ１部のザンクトパウリが１月１日、アビスパ福岡から日本代表DFの安藤智哉を獲得したと発表した。
現在26歳の安藤は３年前までJ３のFC今治でプレー。J２の大分トリニータを経て、今季から福岡に加入し、なんと１年で５大リーグ移籍を勝ち取った。驚異的なステップアップだ。
今年７月のE-１選手権で初招集された日本代表では、同大会の香港戦でデビューを飾り、ここまで３試合に出場。10月・11月シリーズにも選出され、来年のワールドカップ出場のメンバー入りが期待されている。
かつて福岡でプレーした冨安健洋（現アヤックス）とは同学年で、ポジションも同じCB。顔も似ているとファンの間で話題となり、「冨安２世」とも評される。ベルギー、イタリア、イングランドで活躍した“本家”と同じく、欧州の舞台でその名を刻めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
